Беспилотник с тепловизором обследует теплосети Тюмени

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

Тепловизионная съемка с беспилотника позволяет сотрудникам УСТЭК вести диагностику теплосетей Тюмени в условиях ограниченной видимости и в темное время суток. Проверка проводится в начале отопительного периода, после включения в работу всей системы теплоснабжения, сообщает пресс-служба компании.

Всего обследуют порядка 800 км сетей города. Первые полеты уже проходят в районе Патрушево и Восточного округа, а завершатся в Калининском административном округе.

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

Диагностику тепловых сетей Тюмени методом инфракрасной аэросъемки специалисты УСТЭК проводили в 2020 году. Тогда был задействован самолет АН-2 с оборудованием на борту.

Еще одним эффективным методом является применение робокомплексов для внутритрубной диагностики. Он применяется в межотопительный период и позволяет определить места коррозийных зон и повреждений.