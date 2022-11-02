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Беспилотник с тепловизором обследует теплосети Тюмени

Общество, 17:49 02 ноября 2022

УСТЭК | Фото: УСТЭК

Тепловизионная съемка с беспилотника позволяет сотрудникам УСТЭК вести диагностику теплосетей Тюмени в условиях ограниченной видимости и в темное время суток. Проверка проводится в начале отопительного периода, после включения в работу всей системы теплоснабжения, сообщает пресс-служба компании.

Всего обследуют порядка 800 км сетей города. Первые полеты уже проходят в районе Патрушево и Восточного округа, а завершатся в Калининском административном округе.

УСТЭК | Фото: УСТЭК

Диагностику тепловых сетей Тюмени методом инфракрасной аэросъемки специалисты УСТЭК проводили в 2020 году. Тогда был задействован самолет АН-2 с оборудованием на борту.

Еще одним эффективным методом является применение робокомплексов для внутритрубной диагностики. Он применяется в межотопительный период и позволяет определить места коррозийных зон и повреждений.

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# теплосети , УСТЭК

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