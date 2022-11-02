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Исполнители из Ирака и Китая выступят на конкурсе Димитриевская суббота в Тюмени

Общество, 12:46 02 ноября 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Песни на китайском и вьетнамском языках прозвучат на международном конкурсе "Димитриевская суббота" в Тюмени с 3 по 5 ноября.

На сцену дворца "Пионер" выйдут исполнители из Тюменской, Ярославской, Свердловской, Новгородской, Челябинской, Курганской, Саратовской областей, ХМАО, ЯНАО, Донецкой и Луганской народных республик и Москвы.

Среди участников также представители Ирака, Китая, Лаосской Народно-Демократической Республики, Вьетнама. Они будут исполнять песни и на русском и на родном языках.

В их числе 20-летний вокалист из Вьетнама Хуа Ким Туен. Он представит на суд жюри песню под названием "Ước mơ của mẹ (Мечта мамы)".

5 ноября пройдут патриотические мероприятия, посвященные павшим воинам. На площади Памяти и у памятника воинам-афганцам возложат цветы. Кульминацией фестиваля станет гала-концерт на сцене дворца "Пионер".

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# Димитриевская суббота

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