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Новый остановочный павильон установили на Червишевском тракте в Тюмени

Общество, 13:19 03 ноября 2022

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Остановочный комплекс "Магазин "Пышма" установили в Тюмени напротив благоустроенного зеленого уголка рядом с поликлиникой № 5 (ул. Червишевский тракт, 68а/1).

Павильон оформлен в стилистике бренда "Тюменский транспорт". Каркас выполнен из алюминиевого профиля, навес и стены – из закаленного стекла. Торцевая стена остановки с наименованием, а также внутреннее пространство подсвечиваются в темное время суток, сообщает пресс-служба администрации города.

Также павильон оснащен USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Для удобства пассажиров скамья оборудована металлическими поручнями.

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# общественный транспорт , остановка

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