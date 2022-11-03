Новый остановочный павильон установили на Червишевском тракте в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Остановочный комплекс "Магазин "Пышма" установили в Тюмени напротив благоустроенного зеленого уголка рядом с поликлиникой № 5 (ул. Червишевский тракт, 68а/1).

Павильон оформлен в стилистике бренда "Тюменский транспорт". Каркас выполнен из алюминиевого профиля, навес и стены – из закаленного стекла. Торцевая стена остановки с наименованием, а также внутреннее пространство подсвечиваются в темное время суток, сообщает пресс-служба администрации города.

Также павильон оснащен USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Для удобства пассажиров скамья оборудована металлическими поручнями.