Владимир Якушев: в трудную минуту единство помогает нам бороться и побеждать

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В трудную минуту единство помогает россиянам бороться и побеждать. Так было в далеком 17 веке, когда страна противостояла иноземным захватчикам. Сплоченность народа обеспечила победу в 1812 и в 1945 году. Столь же важно единство и в наши дни, когда перед Россией вновь стоят серьезные вызовы.

Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя жителей регионов с Днем народного единства.

"Само название праздника исполнено глубоким смыслом. Россия объединяет сотни народов и культур. И все они живут в мире и согласии. Это позволило нам освоить огромные территории, стать мировой державой, создать мощную экономику и великую культуру. Достойный вклад в эти свершения внесли Урал и Западная Сибирь. Уверен, и на этот раз победа будет за нами", - подчеркнул полпред.

Он добавил, что единство народа – одно из главных достояний, полученное нами от предков. Сберечь его – каждого. "Убежден: мы сможем это сделать", - сказал Владимир Якушев.