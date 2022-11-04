ФК "Тюмень" проведет выездной матч в Оренбурге

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Выездной матч с "Оренбургом-2" проведет ФК "Тюмень". Игра пройдет в Оренбурге 12 ноября, пишет "Вслух.ру".

Для тюменцев встреча станет заключительной в 2022 году. После зимнего отпуска и тренировочных сборов ФК "Тюмень" выйдет на поле 2 апреля. На стадионе "Геолог" запланирована игра с ФК "Зенит-Ижевск".

Отметим, оренбургская команда сейчас находится на шестом месте в турнирной таблице, лидером в четвертой группе второго дивизиона остается ФК "Тюмень".