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ФК "Тюмень" проведет выездной матч в Оренбурге

Спорт, 11:33 04 ноября 2022

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Выездной матч с "Оренбургом-2" проведет ФК "Тюмень". Игра пройдет в Оренбурге 12 ноября, пишет "Вслух.ру".

Для тюменцев встреча станет заключительной в 2022 году. После зимнего отпуска и тренировочных сборов ФК "Тюмень" выйдет на поле 2 апреля. На стадионе "Геолог" запланирована игра с ФК "Зенит-Ижевск".

Отметим, оренбургская команда сейчас находится на шестом месте в турнирной таблице, лидером в четвертой группе второго дивизиона остается ФК "Тюмень".

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