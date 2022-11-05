Автобус под Тюменью опрокинулся в кювет

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Автобус "НЕФАЗ" съехал в кювет на 9-м км автодороги Ошкуково-Елаулово-Чикча. Автобус ехал по маршруту "Тюмень-Криводанова", в нем находились два пассажира, оба получили травмы, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

По предварительным данным, в сложных погодных условиях 59-летний водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате автобус зацепил обочину и опрокинулся в кювет.

Травмы получили оба пассажира автобуса, молодые люди 20-ти и 21-го года. Обстоятельства этого ДТП в настоящее время выясняются.