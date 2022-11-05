Тюменку с мефедроном задержали полицейские

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемую в хранении мефедрона задержали в Тюмени сотрудники полиции, сообщает УМВД по Тюменской области.

Тюменку 1986 года рождения правоохранители остановили для проверки документов. Во время беседы с полицейскими женщина вела себя подозрительно и противоречиво отвечала на вопросы.

В присутствии понятых у нее обнаружили и изъяли пакетик с порошком веществом. Экспертиза установила, что мефедрон массой 0,94 гр.

Возбуждено уголовное дело по статье 228. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на три года.