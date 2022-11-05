Ишимские музейщики знакомят школьников с комсомольскими активистами города

40-летие награждения города орденом "Знак Почета" отмечают музейщики Ишима. Первую встречу на эту тему провели для учащихся 10 класса школы №1, сообщает музейный комплекс им. Ершова.

Ученый секретарь комплекса Геннадий Крамор рассказал ребятам о значении ордена "Знак Почета" и достижениях Ишима.

Среди почетных гостей - руководитель актива ветеранов Ишимского комсомола, первый секретарь горкома комсомола в 1979–1984 гг. Владимир Карпычев. 13 августа 1982 года он участвовал в торжественном награждении города Ишима орденом.

Познакомились школьники с представителем ветеранов-комсомольцев Александром Скакуновым, первым секретарем Ишимского горкома комсомола в 1991–1992 гг.

Воспоминания комсомольских активистов, участников событий в канун дня рождения ВЛКСМ и экскурсия оставили у ребят яркие впечатления.