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Ишимские музейщики знакомят школьников с комсомольскими активистами города

Общество, 16:46 05 ноября 2022

40-летие награждения города орденом "Знак Почета" отмечают музейщики Ишима. Первую встречу на эту тему провели для учащихся 10 класса школы №1, сообщает музейный комплекс им. Ершова.

Ученый секретарь комплекса Геннадий Крамор рассказал ребятам о значении ордена "Знак Почета" и достижениях Ишима.

Среди почетных гостей - руководитель актива ветеранов Ишимского комсомола, первый секретарь горкома комсомола в 1979–1984 гг. Владимир Карпычев. 13 августа 1982 года он участвовал в торжественном награждении города Ишима орденом.

Познакомились школьники с представителем ветеранов-комсомольцев Александром Скакуновым, первым секретарем Ишимского горкома комсомола в 1991–1992 гг.

Воспоминания комсомольских активистов, участников событий в канун дня рождения ВЛКСМ и экскурсия оставили у ребят яркие впечатления.

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# Ишимский музейный комплекс

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