Арт-объекты в виде флагов-одеял создали к открытию театрального фестиваля "Кто ты и откуда?" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Арт-объекты в виде флагов-регионов участников фестиваля "Кто ты и откуда?" установили в МТЦ "Космос" в Тюмени. Горожане смогли прикрепить на них небольшие подушечки со своими именами 5 ноября.

Специально к открытию фестиваля из старых вещей были сделаны семь флагов регионов, откуда в Тюмень прилетели театральные коллективы.

"Собрали много материала необходимых цветов, отсортировали, затем швеи соединили лоскуты. Это кропотливый процесс. Также на флаги нанесли орнаменты, например, можно увидеть растение курай на флаге Республики Башкортостана. Подкладка выполнена из синтепона – так мы хотели передать теплоту каждого региона. Мы хотим сделать это ежегодной акцией, чтобы собрать большую коллекцию флагов регионов, из которых к нам приезжают участники", – рассказала руководитель художественного отдела молодежного театра "Космос" Маша Хайбуллина.

Для посетителей "Космоса" подготовили интерактив: желающие могли вышить или написать на небольших подушечках свои имена и прикрепить их на понравившийся флаг.

Выставка арт-объектов в виде флагов проработает в театральном центре до конца ноября. Ее дополняют телефоны, по которым любой желающий может послушать сказки коренных малочисленных народов, проживающих в Тюменской области. Аппараты – часть выставки "ИсСКАЗители", которую Маша Хайбуллина презентовала пару лет назад. На табличке есть описание и номер, который нужно набрать. "Возможно, те, кто прослушают сказки, прогуляются рядом с флагами, задумаются о своей национальной идентичности, захотят узнать больше о своих корнях", – считает она.

Первые показы программы фестиваля "Кто ты и откуда?" состоялись 4 ноября. "Это первый фестиваль современных национальных театров. В России много фестивалей национальных театров, но такого, который акцентирует внимание на осмыслении национальной идентичности с позиции современных театральных практик, ранее не проводили. В программу вошли спектакли из разных городов России, не только из национальных республик. Так, вчера театральная компания "немхат" из Перми представляла цикл о коми-пермяках", – рассказала соруководитель фестиваля Александрина Шаклеева.

По ее словам, трудностей с пониманием постановок у зрителей не должно возникнуть. 4 ноября были представлены спектакли театра из Перми, они были танцевальными и музыкальными и не требовали знания языка. Вечером 5 ноября зрители смотрят постановку "Беруши" Салаватского государственного башкирского театра. На входе в зал посетителям выдали наушники, есть синхронный перевод.

Помимо спектаклей предусмотрена образовательная программа. Лекции проходят как онлайн, так и оффлайн. Задействованы тюменские спикеры и эксперты из других городов. 7 ноября в онлайн-формате пройдет лекция про якутский национальный театр.

С расписанием показов можно ознакомиться на сайте МТЦ "Космос".

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Инна Пахомова