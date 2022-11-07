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Предприниматели Тюменской области получат поддержку на рекламное продвижение

Экономика, 14:19 07 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предприниматели Тюменской области могут получить дополнительный рекламный бюджет — 3 тыс. рублей на первый запуск рекламы от Яндекс Бизнеса. Для этого им нужно обратиться в центр "Мой бизнес", сообщает региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

"Яндекс Бизнес — это сервис для автоматического запуска рекламы сразу на нескольких площадках в интернете. Объявления появятся в поиске Яндекса, картах и на сайтах партнеров рекламной сети. Предпринимателю нужно только рассказать о своем бизнесе и выбрать, куда привести клиентов. Яндекс Бизнес сделает все остальное: создаст объявления, проанализирует площадки и запустит рекламу там, где есть ваши потенциальные клиенты. А еще проследит, чтобы реклама приводила клиентов и вы не потратили лишнего", - рассказали эксперты.

Для получения 3 тыс. рублей, нужно зарегистрироваться на сайте мойбизнес-72.рф и скопировать промокод из личного кабинета пользователя.

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# государственная поддержка , предприниматели , реклама

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