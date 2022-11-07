В Тюмени проходят подготовку кинологи Росгвардии со всей страны

| Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Подготовку вместе со своими четвероногими напарниками проходят в Тюмени более 50 кинологов Росгвардии из разных регионов страны.

В течение четырех месяцев в Центре подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа они освоят теоретические и практические знания в разных дисциплинах, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

В завершении курса состоятся зачеты и экзамены по специальной, физической, огневой, морально-психологической подготовке. Специалисты продемонстрируют также навыки дрессировки питомцев.

| Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

"Основная задача – обучить высококвалифицированных специалистов кинологической

службы, способных в дальнейшем самостоятельно готовить собак для применения по предназначению", - рассказал преподаватель Виктор Криштофик.

В учебном городке центра росгвардейцы и служебные собаки выполняют практические задания по минно-розыскной и патрульно-розыскной службе, а также нормативы профессиональной и служебной подготовки.

| Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

По завершению курса кинологам вручат свидетельства об окончании обучения, а также документы о сертификации служебных собак.