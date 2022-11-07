В Тюмени проходят подготовку кинологи Росгвардии со всей страны
Подготовку вместе со своими четвероногими напарниками проходят в Тюмени более 50 кинологов Росгвардии из разных регионов страны.
В течение четырех месяцев в Центре подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа они освоят теоретические и практические знания в разных дисциплинах, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.
В завершении курса состоятся зачеты и экзамены по специальной, физической, огневой, морально-психологической подготовке. Специалисты продемонстрируют также навыки дрессировки питомцев.
"Основная задача – обучить высококвалифицированных специалистов кинологической
службы, способных в дальнейшем самостоятельно готовить собак для применения по предназначению", - рассказал преподаватель Виктор Криштофик.
В учебном городке центра росгвардейцы и служебные собаки выполняют практические задания по минно-розыскной и патрульно-розыскной службе, а также нормативы профессиональной и служебной подготовки.
По завершению курса кинологам вручат свидетельства об окончании обучения, а также документы о сертификации служебных собак.