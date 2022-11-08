Экофестиваль со свопом, маркетом и мастер-классами пройдет в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экологический фестиваль "Поколение Eco G" пройдет на рынке "Алебашевский Bazar" (ул. Тимофея Кармацкого, 20) в Тюмени 19 и 20 ноября с 13 до 18 часов. В программе — лекции, экомастерские, своп, маркет и выставка. Организаторы хотят привлечь внимание к проблеме перепотребления, захламления и выработки большого количества отходов. Об этом ИА "Тюменская линия" рассказала руководитель проекта Анастасия Ангер.

"Аудитория нашего фестиваля — студенты и жители Тюмени, неравнодушные к экологическим проблемам", — отметила она.

На мастер-классах тюменцы научатся рисовать открытки на чековой бумаге, шить экомешочки, расписывать шопперы, создавать елочные украшения из бумажной лозы, экобумагу ручного отлива, плести колечки из бисера.

В маркет-зоне фестиваля свою продукцию представят тюменские производители: натуральную косметику, украшения, снеки сладости и много другое. На своп горожане могут принести ненужные вещи: одежду, книги, растения, бижутерию, канцелярию, и обменять их на то, что понравится.

На фестивале откроется выставка тюменского художника Саши Привет "Сохранить нельзя разрушить". Ее цель — донести до людей мысль, что изменение окружающей среды — это процесс, на который мы оказываем влияние. Каждое наше действие ведет за собой следствие — определенное изменение в природе, и выбор действий зависит от нас самих.

Полная программа фестиваля — по ссылке.

Организаторы надеются, что фестиваль поможет наладить взаимодействие между экологическими сообществами Тюмени и заинтересованной молодежь. Проект стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов от Росмолодежи.

Влада Нерадовская