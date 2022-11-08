Более восьми тысяч домовладений Тюменской области подключили к газу

| Фото: "Газпром межрегионгаз Север" в Telegram-канале | Фото: "Газпром межрегионгаз Север" в Telegram-канале

Более 16 тысяч заявок на газификацию домовладений поступило в ООО "Газпром межрегионгаз Север", об этом сообщил генеральный директор Виктор Назаров на заседании Тюменской областной думы.

"8 тысяч 77 договоров уже выполнены. Актуализированный пообъектный план-график догазификации включает 18 тысяч 188 домовладений в 486 населенных пунктах", - добавил он.

По словам руководителя компании, на данный момент завершено строительство еще 7 тыс. 600 газопроводов-вводов, которые в скором времени будут введены в эксплуатацию.