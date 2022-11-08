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Как выстроить сбалансированный рацион подростка, расскажет тюменский нутрициолог

Общество, 15:54 08 ноября 2022

из сообщества "Школьное питание г.Тюмень" ВКонтакт | Фото: из сообщества "Школьное питание г.Тюмень" ВКонтакт

Прямой эфир "Питание подростка: как выстроить сбалансированный рацион" пройдет в сообществе "Киберпатруль Тюменской области" во ВКонтакте 8 ноября.

Спикером встречи выступит нутрициолог и коуч по здоровью Ольга Андрейчук. Она даст рекомендации родителям, из каких продуктов должен состоять рацион подростка, почему взрослым важно подавать правильный пример в вопросе пищевого поведения и что из себя представляет здоровый режим питания.

Начало прямого эфира в 19 часов 30 минут, сообщают организаторы. Задать свои вопросы можно в комментариях.

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# здоровое питание , подростки

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