Документальную оперу "Истори[Я]" представят в МТЦ "Космос" в Тюмени

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

Показы итоговых работ, созданных в лабораториях фестиваля "Кто ты и откуда?", представят в Тюмени в МТЦ "Космос" 9 и 10 ноября. Онлайн-читка пьес, написанных в лаборатории национальной драматургии, начнется 9 ноября в 17 часов 30 минут, сообщает пресс-служба "Космоса".

Десять участников на протяжении фестиваля писали тексты о себе. Они прочитают то, что у них получилось, покажут презентации с исследованиями, которые провели. Курировала лабораторию драматург и театральный педагог Элина Петрова. Трансляцию читки можно посмотреть в группе театрального центра ВКонтакте.

Показ документальной оперы "Истори[Я]" начнется 10 ноября в 20 часов. Восемь участниц расскажут о том, что их формировало и продолжает формировать: город, семья, гендер, национальность. Курировали лабораторию драматург Зухра Яникова, композитор Фати Бесолти, режиссер Карина Бесолти и певица Сюзанна Иванова. Вход на показ свободный, по регистрации.

"Думаю, участие в лаборатории дало горожанкам пространство для разговора. Случились какие-то личные открытия и откровения. Участницы много работали с голосом, со звуками как отголосками памяти и красками. Мне кажется, голос — очень точный инструмент для разговора об идентичности", — говорит куратор Лаборатории театра горожан Карина Бесолти.

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

"Кто ты и откуда?" — фестиваль современных национальных театров. Автор проекта — Александрина Шаклеева, куратор фестиваля — Юлия Клейман. Напомним, ранее фестиваль получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.