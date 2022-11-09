Первенство УФО по волейболу соберет в Тюмени 16 команд

| Фото: Федерация волейбола Тюменской области | Фото: Федерация волейбола Тюменской области

Первенство Уральского федерального округа по волейболу среди юношей 2011-2012 г. р. состоится в спортивном комплексе "Муромец" в Тюмени с 10 по 13 ноября. Об этом сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В западно-сибирской столице встретятся 16 волейбольных команд из Челябинска, Екатеринбурга, Шадринска, Богдановичей, Тюмени, Новоуральска, Салехарда, Тобольска, Красноармейска, Асбеста, Нягани, Заводоуковского городского округа.

"Это первые серьезные старты для ребят. Они смогут оценить свои силы и посоревноваться за звание чемпиона нашей группы. Но это только предварительный этап первенства, финал ждет впереди", - сообщил исполнительный директор федерации волейбола Тюменской области Дмитрий Борисенков.

| Фото: Федерация волейбола Тюменской области | Фото: Федерация волейбола Тюменской области

Спортивная борьба будет серьезной, только 8 команд смогут продолжить соревнования. В 2023 году юных волейболистов ожидает финал первенства Уральского федерального округа, где они столкнутся с представителями восточной группы, за которую играют северные команды. Там и определят чемпионов первенства всего округа.