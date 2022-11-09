Реконструируемый участок трассы Тюмень — Омск открыт в прямом направлении
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Реконструируемый участок федеральной трассы Тюмень — Омск с 19-го по 32-й км открыт для движения в прямом направлении, сообщает региональная Госавтоинспекция.
"Движение транспорта здесь уже осуществляется по четырем полосам. Установлены барьерные ограждения для разделения встречных потоков. Ликвидированы участки, используемые во время реконструкции дороги для объезда", – сообщили в ГИБДД.
Сейчас работы на указанном участке автодороги продолжаются. Подрядной организацией в дальнейшем запланировано нанесение дорожной разметки и обустройство освещения.