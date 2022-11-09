  • 9 ноября 20229.11.2022среда
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Реконструируемый участок трассы Тюмень —​ Омск открыт в прямом направлении

Общество, 18:42 09 ноября 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Реконструируемый участок федеральной трассы Тюмень —​ Омск с 19-го по 32-й км открыт для движения в прямом направлении, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Движение транспорта здесь уже осуществляется по четырем полосам. Установлены барьерные ограждения для разделения встречных потоков. Ликвидированы участки, используемые во время реконструкции дороги для объезда", – сообщили в ГИБДД.

Сейчас работы на указанном участке автодороги продолжаются. Подрядной организацией в дальнейшем​ запланировано нанесение дорожной разметки и обустройство освещения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дорожное движение , реконструкция , трасса Тюмень-Омск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:04 09.11.2022Тюменские волонтеры рассказали краснодонской молодежи о менеджменте
18:42 09.11.2022Реконструируемый участок трассы Тюмень —​ Омск открыт в прямом направлении
18:08 09.11.2022Жителям Тюменской области напоминают об опасности выхода на неокрепший лед
17:57 09.11.202210 ноября - события дня