Реконструируемый участок трассы Тюмень —​ Омск открыт в прямом направлении

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Реконструируемый участок федеральной трассы Тюмень —​ Омск с 19-го по 32-й км открыт для движения в прямом направлении, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Движение транспорта здесь уже осуществляется по четырем полосам. Установлены барьерные ограждения для разделения встречных потоков. Ликвидированы участки, используемые во время реконструкции дороги для объезда", – сообщили в ГИБДД.

Сейчас работы на указанном участке автодороги продолжаются. Подрядной организацией в дальнейшем​ запланировано нанесение дорожной разметки и обустройство освещения.