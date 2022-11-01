Бесплатный мастер-класс по скандинавской ходьбе пройдет в экопарке "Затюменский"

| Фото: Дворца творчества и спорта «Пионер» | Фото: Дворца творчества и спорта «Пионер»

Бесплатный мастер-класс по скандинавской ходьбе начнется в экопарке "Затюменский" 12 ноября в 10 часов. Сбор участников - на втором этаже лыжной базы (ул. Аккумуляторная, 15), сообщают организаторы.

Руководитель проектов центра туризма и краеведения Дворца творчества и спорта "Пионер" Борис Воронцов проведет инструктаж по занятиям северной и фоновой ходьбой, расскажет о необходимой экипировке и продемонстрирует технику выполнения.

Новички могут присутствовать на мастер-классе без специального оборудования. Весь необходимый инвентарь выдадут на месте сбора. Подробная информация по телефону: 8-922-004-90-57.