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В Тюменской области осужденные бесплатно трудились в хозяйстве главы сельского поселения

Происшествия, 14:16 10 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области будут судить бывшего главу одного из сельских поселений за использование в собственном подсобном хозяйстве труда осужденных к обязательным работам.

Как сообщает СУ СК РФ по Тюменской области, завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Ялуторовского района, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и подлоге.

По версии следствия, с октября по декабрь 2019 года, а также летом 2022 года глава сельского поселения внес в табели ложные сведения о выполнении обязательных работ двумя осужденными.

Вместо этого осужденные безвозмездно работали в его подсобном хозяйстве. Подозреваемый свою вину признал полностью.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и вскоре будет передано в суд для рассмотрения по существу.

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# обязательные работы , подлог , суд , Ялуторовский район

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