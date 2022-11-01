Тюменских школьников приглашают на всероссийский конкурс чтецов "Живая классика"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Принять участие в новом сезоне всероссийского конкурса чтецов "Живая классика" предлагают учащимся школ Тюменской области. Регистрация уже стартовала и продлится до 5 марта 2023 года, сообщают организаторы.

В конкурсе юных чтецов могут принять участие дети и подростки 10-17 лет из всех регионов России. Они сами выбирают и читают вслух отрывок из прозаического произведения продолжительностью от трех до четырех минут, сначала в классе и школе, а затем – на районных и региональных этапах.

По итогам этих этапов победители отправятся на финал, который состоится с 1 по 20 мая 2023 года в "Артеке". А с 1 по 6 июня лучшие чтецы выступят в суперфинале на Красной площади в Москве. Оценивать творчество ребят будут звезды кино, театра и литературы.

Прием заявок и подробная информация о конкурсе представлена на сайте конкурса youngreaders.ru.

Конкурс "Живая классика" появился больше 10 лет назад. Его цель — дать возможность читающим подросткам ярко заявить о себе, продемонстрировать другим детям и взрослым свой выбор чтения. Ежегодно во всем мире — во всех регионах России и 83 странах мира — в конкурсе принимает участие около двух миллионов подростков.