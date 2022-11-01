Историю Тюменского аккумуляторного завода в годы войны расскажут на встрече

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встреча "История под маркой "ТАЗ" пройдет в библиотеке истории города имени Текутьева (ул. Щербакова, 11) в Тюмени 12 ноября в 14 часов. Мероприятие посвящено трудовому подвигу рабочих и служащих Тюменского аккумуляторного завода в годы Великой Отечественной войны.

"Осенью 1941 года немецкие войска подступали к Подольску. Тогда было принято срочное решение об эвакуации Подольского аккумуляторного завода в Тюмень. Через два месяца после прибытия завод дал первую продукцию под маркой "ТАЗ". Военная история завода — это история невероятных испытаний, выпавших на долю его первых работников: трескучий мороз, ветхие помещения, катастрофически маленькие производственные площади, отсутствие квалифицированных кадров — это лишь то немногое, с чем пришлось столкнуться героям, создававшим Тюменский аккумуляторный. Несмотря ни на что, они справились, давая ежемесячно продукцию сверх плана", - сообщают организаторы.

Участникам встречи представят краткий обзор книг, посвященных истории завода, а также списки рабочих и служащих Тюменского аккумуляторного завода, трудившихся здесь в военное время, которые удалось найти в фондах государственного архива Тюменской области. Гостями встречи станут автор публикаций по истории тюменских предприятий в годы войны Сергей Кузнецов и председатель ветеранской организации Тюменского аккумуляторного завода Зинаида Гейнц.

Мероприятие пройдет в рамках проекта "Труженики тыла". Тюменцам предлагают рассказать истории родственников, друзей и знакомых, трудившихся на предприятиях города в годы Великой Отечественной войны. Собранную информацию опубликуют на краеведческом портале "Город Т".