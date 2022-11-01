Дмитрий Осипов: проект бюджета Тюмени горожане обсудили в формате активного диалога

| Фото: ИА «Тюменская линия « | Фото: ИА «Тюменская линия «

Публичные слушания по проекту бюджета Тюмени на 2023 год и плановый период 2024, 2025 годов состоялись 10 ноября. В них приняли участие более 150 человек. По мнению заместителя председателя гордумы Дмитрия Осипова, обсуждение главного финансового документа города прошло в формате конструктивного диалога.

Провел слушания директор департамента финансов и налоговой политики администрации города Андрей Пилипчук. В зале администрации города собрались депутаты Тюменской городской думы, представители территориальных общественных самоуправлений, общественные организации, жители города.

| Фото: ИА «Тюменская линия « | Фото: ИА «Тюменская линия «

Андрей Владимирович озвучил собравшимся основные параметры бюджета, структуру доходов бюджета и основные направления расходования бюджетных средств.

Общий объем доходов 35, 6 млрд. Расходы оцениваются в 38 млрд рублей, дефицит бюджета составит около 2,5 млрд. рублей.

94% расходов будут осуществляться в рамках 21 действующей муниципальной программы, охватывающих все сферы деятельности Тюмени. 57% расходов будет направлено на финансирование социальной сферы.

Так, на оснащение новых и отремонтированных объектов образования в проекте бюджета предусмотрено 1,3 млрд рублей. После капремонта откроются школа № 62 и детский сад № 78.

Кроме того, в 2023 году будет введен в эксплуатацию новый детский сад в мкр. Березняковский и три школы в районах Плеханово, Тура и в районе улиц Арктической – Ямбургского проезда – Андрея Бушуева. Это позволит дополнительно создать 570 мест в детских садах и 4 тыс. 200 мест в школах города

Как и в прошлые годы, жители города приняли активное участие в обсуждении проекта бюджета. Так, представители инициативных групп граждан интересовались обустройством спортивных и детских игровых площадок, ремонтом и строительством дорог, освещением и благоустройством.

На все вопросы участников слушаний представители профильных департаментов, а также руководители городских управ дали исчерпывающие ответы.

| Фото: ИА «Тюменская линия « | Фото: ИА «Тюменская линия «

Жительница микрорайона Антипино Татьяна Красовских рассказала, что посещает публичные слушания уже несколько лет. "Горожане должны знать, куда тратятся деньги и что планируется на будущее, - считает тюменка. - Например, мне как работнику дошкольного образования интересны расходы на эту сферу, а также на развитие культуры".

Открытым голосованием за одобрение проекта бюджета проголосовали 126 участников слушаний.

"Тюмень продолжает активно развиваться, и параметры бюджета, которые мы сегодня обсуждали совместно с жителями города, позволяют говорить, что эти темпы развития сохранятся и в следующем году, - считает Дмитрий Осипов.

| Фото: ИА «Тюменская линия « | Фото: ИА «Тюменская линия «

Подводя итог встречи, заместитель председателя гордумы подчеркнул, что с учетом напряженной экономической ситуации при разработке бюджета соблюдался острожный и взвешенный подход.

Напомним, что вопрос о рекомендациях, принятых на публичных слушаниях по проекту решения Тюменской городской думы "О бюджете города Тюмени на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" депутаты рассмотрят на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету гордумы 16 ноября.

Окончательное решение по проекту бюджета будет принято тюменскими депутатами на заседании гордумы 24 ноября.

Николай Ступников