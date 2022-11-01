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132 семьи Тобольского района подключили к природному газу в 2022 году

Экономика, 18:05 11 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

132 семьи Тобольского района получили более экономичный вид топлива - природный газ - благодаря участию в программе догазификации. Всего около 600 семей включены в нее по итогам инвентаризации. С 322 домовладельцами договоры уже заключены.

Об этом глава муниципального образования Леонид Митрюшкин рассказал во время прямого эфира в сообществе "ЦУР Тюменской области" во ВКонтакте.

Правительство Тюменской области выделило администрации Тобольского района на реализацию программы догазификации жилых домов 4,5 млн рублей. 49 семей уже получили субсидию и подключаются к природному газу. В 132 дома удалось завести голубое топливо. Как отметил Леонид Митрюшкин, на сегодня Тобольский район занимает пятое место в области по темпам догазификации.

Анжела Лебедева

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# догазификация , Леонид Митрюшкин , природный газ , Тобольский район

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