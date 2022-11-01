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Акселератор AgroBioTech Challenge пройдет в ТюмГУ 19 ноября

Общество, 08:55 14 ноября 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Акселератор AgroBioTech Challenge пройдет в ТюмГУ 19 ноября. В этот день студенты защитят свои проекты. Финал акселератора состоится 3 декабря, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Основные треки акселератора синхронизированы с ключевыми сегментами рынка FoodNet и включают в себя: альтернативные источники сырья и пищи; умное и высокопродуктивное сельское хозяйство; умные цепи поставок; персонализированное и специализированное питание; биологизированное и органическое сельское хозяйство.

Образовательные вебинары, практикумы, стратегические и дизайн-сессии проводятся под руководством ведущих бизнес-тренеров и менторов, технологических предпринимателей и продакт-менеджеров.

Регистрация на акселератор доступна по ссылке.

В конце сентября ТюмГУ стал победителем конкурса на создание акселераторов для формирования инновационных продуктов (федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"). В вузе созданы три структуры поддержки проектов в сфере агробиотехнологий, экологии и образования.

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# акселератор , сельское хозяйство , ТюмГУ

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