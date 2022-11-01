Прокуратура не нашла доказательств побега медведя из тюменского зоопарка

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Нарушения, выявленные в ООО "Тюменский зоопарк", устранены. Два работника привлечены к дисциплинарной ответственности – им объявлен выговор. Таковы итоги проверки, организованной прокуратурой Тюменской области в зоопарке.

Сотрудники надзорного органа организовали проверку после публикации в СМИ информации о том, что из зоопарка сбежал медведь и напал на человека.

Выяснилось, что инцидент, связанный с нападением бурого медведя на сотрудника во время дрессировки, произошел в вольере зоопарка 21 сентября. Животное вышло из-под контроля.

Пострадавший сотрудник обратился в больницу, где ему оказали медицинскую помощь без госпитализации. "Информация о том, что медведь сбежал из зоопарка, не нашла своего объективного подтверждения. Вместе с тем в ходе прокурорской проверки выявлены нарушения требований законодательства о защите прав потребителей, об ответственном обращении с животными, а также об охране труда работников", — сообщили в надзорном органе.

По итогам проверки директору ООО "Тюменский зоопарк" внесли представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены. Кроме того, руководитель привлечен к административной ответственности за нарушение прав потребителей и требований закона в сфере охраны труда.