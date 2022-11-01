За порядком на хозплощадке на улицах Уездной и Слободской в Тюмени следит видеокамера

| Фото: пресс-служба ООО "Тюменское экологическое объединение" | Фото: пресс-служба ООО "Тюменское экологическое объединение"

Около 30 нарушений при выбрасывание мусора вне урн зафиксировала видеокамера, которую установили напротив контейнерной площадки жители частного сектора улиц Уездной и Слободской в Тюмени в сентябре.

Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, это стало эффективным решением в борьбе за чистоту на хозплощадке.

Аналогичную работу провели и квартальные Ленинского округа. Они составили 12 протоколов об административной ответственности за выбрасывание мусора вне контейнеров и площадок, рассмотрели семь протоколов, сумма наложенных штрафов составила 62 тыс. рублей, взыскано 30 тыс. рублей.