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Врачи ОКБ №1 в Тюмени спасли заслуженного летчика

Общество, 09:56 12 ноября 2022

Областная клиническая больница № 1 (архив) | Фото: Областная клиническая больница № 1 (архив)

В тюменской больнице имплантировали сердечный клапан 69-летнему жителю областного центра. Мужчина родился с двустворчатым аортальным клапаном, но жил полной жизнью, почти 40 лет он провел за штурвалом вертолета в Гаити, Западной Сахаре, Либерии, Испании, Конго, Афганистане и других странах.

Как сообщает пресс-служба ОКБ №1, на пенсии здоровье летчика стало сдавать, у него была диагностирована сердечная недостаточность, которая постепенно прогрессировала.

В ОКБ №1 пациента доставили экстренно и госпитализировали в отделение реанимации. Коллегиально врачи приняли решение о неотложной операции.

В рентгеноперационной выполнили имплантацию аортального клапана. Отличие этого вмешательства от других - экстренность, оно выполняется в тюменской больнице с 2014 года. Врачи ежегодно имплантируют порядка 30 клапанов.

Послеоперационный период был длительным и непростым. Мужчина сейчас уже находится дома.

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# ОКБ №1

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