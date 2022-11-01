Тюменские оперативники в Красноярске задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в серии краж дорогих смартфонов из салонов связи областного центра тюменские оперативники задержали в Красноярске. Ранее судимый 30-летний мужчина находился в федеральном розыске, сообщает УМВД по Тюменской области.

В полицию Тюмени от салонов сотовой связи поступило семь заявлений о краже смартфонов. Во всех случаях посетитель долго общался с продавцами, узнавая характеристики гаджетов и незаметно похищал с витрины дорогостоящие телефоны.

В одном из торговых центров добычей злоумышленника стал телефон стоимостью более 30 тыс. рублей. Изучив улики, полицейские пришли к выводу, что все преступления совершены одним человеком.

Оперативникам стало известно, что подозреваемый может скрываться на территории Красноярского края. Сыщики установили его местонахождение, и задержали на съемной квартире и доставили в Тюмень.

Мужчина в содеянном признался и пояснил, что разъезжал по стране и совершал кражи. Установлена его причастность к аналогичным преступлениям в Новосибирске, Красноярске, Бийске, Железногорске и Заводоуковске. Похищенные телефоны он продавал. Ущерба составил более 300 тыс.рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.