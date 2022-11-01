Более 3 тысяч выездов на неотложные вызовы совершили медики Ялуторовска на новых автомобилях

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3297 выездов на неотложные вызовы на новых автомобилях LADA Largus совершили медики областной больницы №23 г. Ялуторовска за последние три месяца. Кроме того, врачи провели 804 диспансерных наблюдения на дому, 417 раз на автомобилях доставляли биоматериалы с ФАПов в лабораторию, 177 пациентам из района доставлены лекарства, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"За время эксплуатации LADA Largus эти автомобили зарекомендовали себя как надёжные и экономичные. Мы ими очень довольны", - расскаазал главный врач областной больницы № 23г. Ялуторовска Михаил Горбачев.

Отмети, что арсенал спецтехники четыре новых автомобиля LADA Largus пополнили в августе. Ими оснастили больницу в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", которая реализуется в рамках нацпроекта "Здравоохранение". На тот момент в учреждении уже имелось пять машин той же марки, однако и новые автомобили не остались без дела. Их задействовали для обслуживания врачами вызовов на дом в городе, на ФАПах, а также при доставке биоматериала из удалённых населённых пунктов Ялуторовского района в лаборатории.