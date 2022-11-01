В Тюмени помогают с социальной адаптацией незрячим детям

| Фото: culture.gov.ru | Фото: culture.gov.ru

С социальной адаптацией помогают незрячим детям в Тюмени. Программа реализуется в центре медицинской и социальной реабилитации "Пышма". Здесь помогают ребятам с проблемами зрения разных возрастов – от одного года до 18 лет.

"Чем раньше начнется реабилитация, тем ребенку в дальнейшем будет проще адаптироваться, войти в социум, продолжать общаться и передвигаться", – рассказала главный специалист по реабилитации Лариса Гарифуллина.

По ее словам, среди причин потери зрения у детей могут быть врожденная патология, ретинопатия недоношенных, травмы глаз. При реабилитации особое внимание уделяют навыкам ориентировки. На первом этапе детей учат определять, где левая и правая сторона, верх и низ тела. Дальше идет ориентировка на плоскости – на столе, на листе бумаги. Следующий этап – ориентировка в малом пространстве – в комнате, кабинете, в коридоре и на улице. Последнее более сложное, детей учат выстраивать маршруты, определять звуковые и предметные ориентиры. Важно, чтобы все навыки помогали отрабатывать родители.

Специалистами центра предусмотрено и постреабилитационное сопровождение родителей по телефону или скайпу. Также в "Пышме" разрабатываются методические пособия, видеофильмы с занятиями, чтобы родители потом могли посмотреть и повторить дома некоторые техники. Методические сборники предоставляются бесплатно, сообщает "АиФ – Тюмень".