Секреты успешной верховой езды раскрыла эксперт из Тюмени

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Секреты успешной верховой езды и обучения лошадей раскрыла тюменский эксперт. По мнению руководителя конного клуба Екатерины Александровны любое взаимодействие с животным должно начинаться с выполнением требований техники безопасности.

"Никакому животному нельзя доверять абсолютно на 100 процентов. Есть такое понятие, как "животный фактор". И любое животное, как бы оно ни было хорошо воспитано и выдрессировано, всегда в первую очередь руководствуется инстинктами. Как бы ты хорошо ни знал лошадь, с которой ты занимаешься, технику безопасности еще никто не отменял. А любая техника безопасности, как известно, написана кровью", – поясняет свою позицию эксперт.

Приобрести свою лошадь несложно, отмечает она. Но нужно понимать, для чего требуется животное. К примеру, тяжеловозные породы не подходят для быстрой езды и преодоления препятствий. Другой вопрос – создать условия для содержания, что требует больших вложений.

"По большей части, обучение лошади – это импровизация. Идешь ты к ней с определенной задачей, например, какие-нибудь гимнастические упражнения в руках делать, а у лошади настроение бегать и резвиться. Не хватает у нее сегодня усидчивости. И ты такой: "ну хорошо, давай бегать, заодно переходы с аллюра на аллюр от голосовых команд поучим". И если найти к лошади правильный подход и подходящую ей мотивацию, то эти животное весьма легко обучаются благодаря своей природной любознательности", – отмечает Екатерина.

Также эксперт подчеркивает: самое первое и важное в обучении любой лошади – будь то полугодовалый жеребенок или десятилетний необученный жеребец из дикого табуна, – это выстроить с ней доверительно-лидерские отношения. Чтобы человек был для лошади лидером, и при этом она доверяла своему всаднику, сообщает "Тюменская область сегодня".