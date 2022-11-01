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Житель Тюменской области поджег сельский детский сад

Происшествия, 15:49 14 ноября 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Мужчину, обвиняемого в умышленном поджоге административного здания в с. Плешково будут судить в Ишимском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, вечером в мае обвиняемый разбил стекло в окне и при помощи легковоспламеняющейся жидкости поджег здание, принадлежащее образовательному учреждению.

Возгорание обнаружили и своевременно потушили. Ущерб мог составить более 6 млн рублей. Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.

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# Ишимский район , поджог , суд , уголовное дело

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