Житель Тюменской области поджег сельский детский сад

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Мужчину, обвиняемого в умышленном поджоге административного здания в с. Плешково будут судить в Ишимском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, вечером в мае обвиняемый разбил стекло в окне и при помощи легковоспламеняющейся жидкости поджег здание, принадлежащее образовательному учреждению.

Возгорание обнаружили и своевременно потушили. Ущерб мог составить более 6 млн рублей. Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.