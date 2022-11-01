Игорь Швец возглавил полк ДПС ГИБДД Тюменской области
Подполковник полиции Игорь Швец назначен на должность командира полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области, сообщает областная ГИБДД.
Игорь Швец начал службу в ОВД в январе 2000 года в должности милиционера охранно-конвойной службы изолятора временного содержания Аромашевского РОВД Тюменской области. С 2000 года по 2005 годы служил в отделении уголовного розыска на различных должностях в Аромашевском РОВД Тюменской области.
С 2005 года по настоящее время проходит службу в полку ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области. Свой путь Игорь Сергеевич прошел от инспектора (ДПС) до командира полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области. В последнее время служил на должности заместителя командира полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области.