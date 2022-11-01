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Игорь Швец возглавил полк ДПС ГИБДД Тюменской области

Общество, 19:01 14 ноября 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Подполковник полиции Игорь Швец назначен на должность командира полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области, сообщает областная ГИБДД.

Игорь Швец начал службу в ОВД в январе 2000 года в должности милиционера охранно-конвойной службы изолятора временного содержания Аромашевского РОВД Тюменской области. С 2000 года по 2005 годы служил в отделении уголовного розыска на различных должностях в Аромашевском РОВД Тюменской области.

С 2005 года по настоящее время проходит службу в полку ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области. Свой путь Игорь Сергеевич прошел от инспектора (ДПС) до командира полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области. В последнее время служил на должности заместителя командира полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области.

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# ГИБДД Тюменской области , назначение

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