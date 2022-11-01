Развитие жилищно-коммунального хозяйства города проанализировали тюменские депутаты

| Фото: пресс-служба "Тюмень Водоканала" | Фото: пресс-служба "Тюмень Водоканала"

Обеспечение централизованным водоснабжением жителей частного сектора обсудили депутаты Тюменской городской думы. Заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству прошло 15 ноября. По словам заместителя главы города Владимира Кильтау, в настоящее время Тюмень имеет один из самых высоких показателей в данном направлении.

Депутат Александр Захаров напомнил, что программа подключения частного сектора к централизованному водоснабжению практически завершается в 2022 году и поинтересовался ее исполнением. "Как мы движемся в этом направлении? Мне известны конкретные адреса, улицы, где водоснабжение еще не подключено", - отметил он.

Замглавы города уточнил, что в настоящее время проводится уточнение адресов, чтобы проживающие там люди после проведения сетей имели возможность к ним подключаться. Следующим этапом, по его словам, станет программа водоотведения.

"Везде, где это было запланировано, централизованные сети уже подведены, - добавил он. – Кроме того, никто не отменял возможность индивидуального подключения".

Также по словам представителя администрации, по данным на 1 ноября 2022 года завершены работы по реконструкции двух сооружений водоподготовки, проведены строительство и реконструкция около 44 км сетей водоснабжения, реконструированы семь сооружений водоотведения. В настоящее время продолжается строительство еще трех и реконструкция одного объекта.

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

Депутат Александр Григорьев обратил внимание коллег на вопрос снижения потерь на городских сетях теплоснабжения, в частности, путем изоляции надземных магистральных и разводящих теплопроводов. "Сколько остается в Тюмени таких участков, где необходимо выполнить изоляцию?" - поинтересовался он.

Владимир Кильтау сообщил, что этот вопрос был рассмотрен совместно с компанией УСТЭК и в 2022 году будет решен, в частности, на ул. Широтной областного центра. "Отмечу, что верховых сетей в Тюмени много и ежегодно часть наружной изоляции приходит в негодность и заменяется, там где это необходимо, это делается в срочном порядке", - рассказал он.

Он добавил также, что данные работы не мешают предоставлению услуги теплоснабжения и могут выполняться в течение всего отопительного сезона без неудобств для потребителей.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Депутат Владимир Гороховцев отметил, что остаются вопросы по текущему капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, в частности, незавершенные работы на крышах и фасадах зданий.

"Такие моменты имеют место, это рабочие вопросы, когда у подрядных организаций в силу каких-то причин происходят задержки при сдаче объектов в сроки, - отметил заместитель главы Тюмени. – Все эти моменты находятся на контроле".

Подводя итоги работы, председатель постоянной комиссии Дмитрий Антипов уточнил, что инженерные сети города разрастаются, а также проходят своевременный капитальный ремонт. "Отмечу, что на 36 дворовых территориях в 2022 году перед началом благоустройства ресурсоснабжающие предприятия провели капитальный ремонт сетей", - добавил он.

Николай Ступников