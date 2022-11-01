56 компаний Тюменской области смогли вывести свою продукцию на 10 маркетплейсов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

56 тюменских компаний смогли вывести свою продукцию на 10 маркетплейсов при поддержке центра "Мой бизнес" Тюменской области в 2022 году. Все они воспользовались услугой по развитию интернет-торговли, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Наша задача помочь предпринимателям и самозанятым расширить географию продаж, нарастить средний чек. Работа с интернет-площадками – одно из самых перспективных направления для достижения этого. Мы также даем возможность увеличить бюджет на продвижение: + 3 тысячи рублей на сервисах Яндекс и удвоение бюджета в VK. 37 компаний воспользовались этой возможностью", - уточнила руководитель центра "Мой бизнес" Ильяна Багишева.

В числе наиболее востребованных площадок - АВИТО, OZON, Wldberries, "Яндекс маркет". Кроме этого, активно выходят на зарубежные торговые платформы - Turkishexporter, Alibaba, Fordaq и региональные экспортеры.

Напомним, 17 ноября в 14 час. в Тюменском технопарке пройдет конференция по интернет-торговле для предпринимателей и самозанятых. Регистрация по ссылке.