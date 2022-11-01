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Мобилизованные продолжают отрабатывать навыки стрельбы на полигоне под Ишимом

Общество, 19:47 15 ноября 2022

информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Мобилизованные продолжают отрабатывать навыки стрельбы из артиллеристских орудий на полигоне под Ишимом. Они работают со 100-миллимитровой противотанковой пушкой МТ-12 "Рапира" и гаубицей Д-30, калибр 122 мм, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Расчеты соревнуются – кто точнее поразит цель, лучше справится с заданием. Половина бойцов имеет военную специальность артиллериста. Командиры отмечают, что мобилизованные быстро учатся, понимают, что от них требуется, уточняется в сообщении

Бойцы живут в палатках, отапливаемых буржуйками. Для них организована полевая кухня. У всех военная форма, специальная обувь. Тренируются на полигоне группами по три дня.

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Все близлежащие населенные пункты оповещены, небо в районе полигона закрыто для полетов.

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