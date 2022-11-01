Новый газопровод ввели в эксплуатацию в Исетском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый газопровод ввели в эксплуатацию в селе Красногорское Исетского района Тюменской области 15 ноября. За девять месяцев – с февраля по октябрь 2022 года – специалисты возвели 6,3 км газовых сетей. Возможность получить голубое топливо появилась почти у 130 семей Красногорского.

Выступая на торжественной церемонии ввода в эксплуатацию газопровода, заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин подчеркнул, что приход газа в любой населенный пункт - это знаковое событие для его жителей.

"Газ - самое конкурентное на сегодня топливо, которое позволяет сэкономить на коммунальных ресурсах. Кроме того, он повышает деловую активность, потому что в населенном пункте могут возникать новые инвестиционные проекты и производства. Это принципиально важно", - сказал он.

В Тюменской области реализуется уникальная модель государственно-частного партнерства, когда компания "Газпром межрегионгаз Север" сама проектирует, строит и обслуживает газовые сети. Кроме этого, используется принцип эффективной газификации, когда голубое топливо приходит в те населенные пункты, где удельная загрузка нового газопровода не ниже, чем у существующей газотранспортной системы. Все это позволяет избежать увеличения стоимости газа.

Всего в Тюменской области до конца 2022 года в эксплуатацию введут 215 км газовых сетей для 2,7 тыс. новых потребителей. Уровень газификации региона по предварительным итогам этого года составит 97,3%.

Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров поблагодарил сотрудников организации за четкую и слаженную работу по возведению нового объекта. Он отметил, что именно они несут тепло и уют в дома жителей газифицированного населенного пункта и вручил работникам предприятия благодарности.

Говоря об открытии нового газопровода в селе Красногорское, Виктор Назаров подчеркнул, что кроме строительства самих сетей, газовики сделали 128 подводов к домам жителей.

"То, что сегодня мы здесь - это победа наших работников. Задачу, которую перед нами поставил губернатор Тюменской области - продолжить работу по газификации и догазификации - мы выполняем. План-график сформирован, работа ведется. Сегодня только по Исетскому району заключено 1 тысяча 476 договоров, по программе догазификации подключено 220 потребителей", - рассказал он.

Виктор Назаров добавил, что компания заинтересована в совместной работе с правительством региона. Это партнерство дает свои плоды – Тюменская область находится в тройке регионов-лидеров по объемам газификации.

Немаловажную роль, по словам Виктора Назарова, играет и программа поддержки льготных категорий граждан, которые могут получить субсидию на внутридомовую газификацию. По решению губернатора Тюменской области Александра Моора, в ближайшее время, выплату смогут получать уже не 43, а 45 категорий льготников, а ее максимальный размер повысится с 90 тысяч до 130 тысяч рублей.

Одними из первых голубое топливо получила семья Галины и Юрия Тукбаевых. Заявку на догазификацию дома они подали в июле 2022 года, а уже в начале ноября стали потребителями газа.

"Раньше у нас в доме было две печи, их топили. Затем, когда возвели пристрой, сделали электрическое отопление, но оно ежемесячно обходилось нам в шесть-семь тысяч рублей. Сейчас по предварительным подсчетам оплата составит около трех тысяч рублей, то есть с газом будет вдвое дешевле", - рассказала Галина Тукбаева.

Добавим, с 2015 по 2022 годы в рамках программ газификации Тюменской области в Исестком районе сети газораспределения общей протяженностью 61,48 км построены в 11 населенных пунктах. Выведено 1 тыс. 783 домовых подводов, подключено 824 абонента. На 2023 год запланировано проектирование еще трех объектов, которые сделают доступным голубое топливо для жителей деревень Лога, Онуфриево и Малыши.

Любовь Голышева