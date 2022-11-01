Со студентами Ишимского многопрофильного техникума поговорили о традиционных духовно-нравственных ценностях

| Фото: Федеральная национально-культурная автономия казахов России | Фото: Федеральная национально-культурная автономия казахов России

В основе достижений Тюменской области – экономических, нравственных, социальных - лежит уникальное культурное наследие народов, многообразие культур, умение разных людей найти общий язык, крепкие традиции добрососедства.

Об этом на встрече с первокурсниками Ишимского многопрофильного техникума заявил председатель Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев.

"В Тюменской области мирно и созидательно живут представители более 150 этносов, - отметил он. - В основе достижений нашего региона уникальное многообразие культур, умение разных людей найти общий язык".

Наиболее эффективно на человека любой национальности влияет личный опыт общения с представителями других народов.

"Погружение в новую культуру возможно во время путешествий, чтения книг, просмотра фильмов, участия в национальных праздниках. И даже через знакомство с национальной кухней. Главное, иметь желание учиться новому, общаться с открытым сердцем", - подчеркнул Есенгалий Ибраев.

Радикальные взгляды и убеждения, по словам начальника Ишимского Межмуниципального отдела МВД России, полковника полиции Романа Валерьева, легче всего формируются в молодёжной среде. Он рассказал о связи ксенофобии и экстремизма и предупредил об ответственности за преступления на почве ненависти.

О профилактике религиозной ксенофобии, о традиционных духовно-нравственных ценностях со студентами поговорили настоятель Покровского храма города Ишима, протоиерей Александр Чурсин и имам Ишима Бауржан хазрат Оспанов.

История Ишимского многопрофильного техникума берет свое начало от двух старейших учебных заведений юга Тюменской области - Ишимского сельскохозяйственного техникума и Ишимского политехнического техникума. Это история многолетних уникальных традиций коллектива педагогов и студентов.

Сегодня в Ишимском многопрофильном техникуме обучается более двух тысяч студентов по 24 направлениям подготовки - механизаторы, агрономы, автомеханики, электрики, повара, программисты, экологи, строители, сварщики, машинисты и другие специалисты. У студентов есть возможность обучения сразу по нескольким профессиям, перечень которых расширяется ежегодно.