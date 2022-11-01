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В Тюменской области 20 тысяч пенсионеров получают доплату к пенсии за иждивенцев

Экономика, 12:59 17 ноября 2022

t-l.ru

Доплату к пенсии за иждивенцев получают 20 тыс. пенсионеров в Тюменской области. Фиксированная выплата в повышенном размере страховой пенсии устанавливается тем из них, кто воспитывает несовершеннолетних детей или студентов, а также внуков, братьев и сестер, сообщает отделение Пенсионного фонда по Тюменской области.

Пенсионеру к размеру фиксированной выплаты к страховой пенсии устанавливается повышение за каждого иждивенца, но не более чем на трех человек. Размер составляет 1/3 от величины фиксированной выплаты, то есть 2 тыс. 406 рублей за каждого иждивенца, а при наличии трех и более иждивенцев - 7 тыс. 220 рублей, уточняется в сообщении.

Надбавка за иждивенца устанавливается в заявительном порядке по обращению в клиентскую службу с необходимыми документами. Действует предварительная запись.

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# выплата , Пенсионный фонд

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