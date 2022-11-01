Галина Шарухо: нарушения в школе №5 Тюмени, где массово отравились дети, исправлены

| Фото: Комбинат школьного питания | Фото: Комбинат школьного питания

Нарушения санитарных норм, которые стали причиной вспышки кишечной инфекции среди учащихся общеобразовательной школы №5 Тюмени, исправлены. В настоящее время проверки продолжаются, сообщила корреспонденту "Тюменской линии" руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

"Ситуация была рассмотрена на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии под председательством вице-губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских, также совещание по этому поводу проводила прокуратура Тюменской области. И мы уже увидели первые результаты по улучшению качества питания, именно здорового безопасного питания для наших детей. Сейчас идут новые проверки, мы снова все посмотрим и доложим руководству нашей области. Также рассмотрим на всех профильных совещаниях в департаментах образования региональном и в муниципальных образованиях вопрос – как на сегодняшний день обстоят дела с питанием в организованных коллективах", - добавила она.

Галина Шарухо напомнила, что тюменские родители сами могут контролировать питание своего ребенка в школе. У них есть возможность ежедневно заходить в учебное заведение в соответствии с графиками, фотографировать, смотреть, пробовать еду, которую дают ученикам во время обедов вести контроль за количеством и весом не съедаемых порций, которые попадают в отходы. А это – финансовые средства федеральные, региональные, родителей.

"У нас есть совместный приказ с департаментом образования Тюменской области как раз по родительскому контролю над организацией питания. Это может быть родительский комитет или любой родитель, изъявивший желание, и никто не имеет права ему запретить. Нам важно, чтобы снижался процент не съеденной еды, чтобы обеды нравились детям, чтобы было вкусно. Еда должна быть не только безопасной, но и, в первую очередь, здоровой и полезной", - подчеркнула руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

Виктория Макарова