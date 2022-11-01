По факту массового отравления учеников в Тюмени заведено уголовное дело

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Нарушения санитарных норм стали причиной вспышки кишечной инфекции среди учащихся общеобразовательной школы № 5 в Тюмени. Возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Тюменской области.

Нарушения выявила организованная надзорным ведомством проверка пищеблока школы и организатора питания комбината "Центральный".

Материалы проверки направлены в следственные органы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 236, то есть нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание или отравление людей.