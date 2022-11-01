По факту массового отравления учеников в Тюмени заведено уголовное дело
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Нарушения санитарных норм стали причиной вспышки кишечной инфекции среди учащихся общеобразовательной школы № 5 в Тюмени. Возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Тюменской области.
Нарушения выявила организованная надзорным ведомством проверка пищеблока школы и организатора питания комбината "Центральный".
Материалы проверки направлены в следственные органы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 236, то есть нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание или отравление людей.