В Тюмени 30 проектов реализуют в рамках программы "5 шагов для городов"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

30 проектов, предложенных тюменцами, реализуют в Тюмени в рамках программы "5 шагов для городов" от ВЭБ.РФ. Об этом заместитель главы Тюмени, директор департамента городского хозяйства Владимир Кильтау рассказал на VI Общероссийском форуме стратегического развития "Города России – 2030: вызовы и действия" в Екатеринбурге.

"Мы сразу же подхватили инициативу участия в этой программе, поскольку Тюмень – современный, динамично развивающийся город, в котором большое внимание уделяется коммуникациям с жителями во всех вопросах, начиная с создания элементов инфраструктуры, её содержания, изменения и так далее. Мы идём в ногу со временем, реализуя различные городские проекты вместе с жителями", – сказал он.

Реализация идей началась в июле: завершено благоустройство одного из "карманных парков" – сквера Юристов. Обустроены парки по ул. Линейной и ул. 70 лет Октября.

У центра "Тюмень-дзюдо" вместо автомобильной стоянки появилась новая современная площадка для уличного баскетбола. На Цветном бульваре установили первую в городе мобильную бетонную скейт-площадку, специально предназначенную для выполнения трюков на скейтбордах, самокатах и велосипедах.

"Такие федеральные проекты, как "5 шагов для городов", призваны объединять людей и целые муниципалитеты, способствовать возникновению интересных идей и их широкой трансляции. Приглашаю всех в Тюмень, посмотреть, как это работает у нас", - сказал в заключении Владимир Кильтау.