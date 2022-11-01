Тюменская область занимает четвертое место в стране по числу исследований на COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 млн 481 тыс. 155 исследований на COVID-19 проведено в Тюменской области с начала 2022 года. Регион находится на четвертом месте в стране по числу скринингов на 100 тыс. населения. Впереди Ямало-Ненецкий автономный округ, города Москва и Санкт-Петербург.

В Тюменской области провериться на ковид можно на базе 26 лабораторий, в том числе 11 частных, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биологического материала в лабораторию. Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования, проведенного методом ПЦР, составляет 48 часов.

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