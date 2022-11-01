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Миллионы шагов прошли тюменцы на Всероссийской акции "Человек идущий"

Спорт, 13:12 18 ноября 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

9 млн 839 тыс. 145 шагов за месяц прошли 14 представителей коллектива Тюменского центра ЗОЖ в рамках Всероссийского чемпионата по фоновой ходьбе "Человек идущий".

С 15 октября по 15 ноября команды со всей страны ежедневно выходили на пешие маршруты и фиксировали свои достижения с помощью мобильного приложения.

По всей России число команд составило 3 тыс. 438, это более 92 тыс. человек. Представлены были 807 муниципальных образований.

От Тюменской области на старт вышли более 2 тыс. 500 человек, объединившись в 141 команду, они представили Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск, Уват, Тюменский, Сорокинский, Юргинский и Аромашевский районы.

Команда Тюменского центра ЗОЖ заняла 12-е место в номинации "команды неформальных объединений граждан", всего в ней было заявлено 353 команды.

Среди пенсионеров отличилась клубная команда "мАКСимум". Неплохой результат у тобольских команд "СК "Молодость" - Скандинавы 1" и "СК "Молодость" - Скандинавы 2".

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