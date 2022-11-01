Научный центр отделения РАН в Тюмени наказали за нецелевое использование бюджетных средств

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За нецелевое использование 4 млн рублей из бюджетных средств в Тюмени привлечен научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, сообщает региональная прокуратура.

Проверка установила, что в рамках выполнения поручения президента РФ по содействию в трудоустройстве выпускников научному центру в 2021 году были предоставлены субсидии.

Центр трудоустроил 10 выпускников, пять из которых не соответствовали условиям субсидирования - не являлись выпускниками 2020 года, имели основное место работы, в том числе в другой организации.

Таким образом, было допущено нецелевое использование средств субсидии на сумму более 4 млн 280 тыс. рублей на выплату зарплаты этим работникам.

Управление казначейства привлекло научный центр к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 % суммы средств использованных не по целевому назначению в сумме 214 тыс. рублей.