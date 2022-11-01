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Три аварийные бригады круглосуточно дежурят в морозы в Тобольском районе

Общество, 17:34 18 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три аварийные бригады МУП ЖКХ несут круглосуточное дежурство в Тобольском районе в связи с наступившими морозами. В их арсенале - три автомобиля аварийной службы, спецтехника.

Об этом в своем Telrgram-канале рассказал глава муниципального образования Леонид Митрюшкин. В распоряжении службы илососные машины, экскаваторы и погрузчики. Есть также водовоз и передвижные дизельные станции.

Жители района могут сообщать об отсутствии воды, тепла, электроэнергии и других происшествиях через ЕДДС по короткому номеру 112.

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# морозы , Тобольский район

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