Три аварийные бригады круглосуточно дежурят в морозы в Тобольском районе
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Три аварийные бригады МУП ЖКХ несут круглосуточное дежурство в Тобольском районе в связи с наступившими морозами. В их арсенале - три автомобиля аварийной службы, спецтехника.
Об этом в своем Telrgram-канале рассказал глава муниципального образования Леонид Митрюшкин. В распоряжении службы илососные машины, экскаваторы и погрузчики. Есть также водовоз и передвижные дизельные станции.
Жители района могут сообщать об отсутствии воды, тепла, электроэнергии и других происшествиях через ЕДДС по короткому номеру 112.