Три аварийные бригады круглосуточно дежурят в морозы в Тобольском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три аварийные бригады МУП ЖКХ несут круглосуточное дежурство в Тобольском районе в связи с наступившими морозами. В их арсенале - три автомобиля аварийной службы, спецтехника.

Об этом в своем Telrgram-канале рассказал глава муниципального образования Леонид Митрюшкин. В распоряжении службы илососные машины, экскаваторы и погрузчики. Есть также водовоз и передвижные дизельные станции.

Жители района могут сообщать об отсутствии воды, тепла, электроэнергии и других происшествиях через ЕДДС по короткому номеру 112.