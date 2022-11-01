Обладателем Гран-при I Регионального фестиваля-конкурса "ГАРМОНиЯ" признан Сергей Окороков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Преподаватель Омутинской детской школы искусств, неоднократный участник съемок программы "Играй, гармонь" Сергей Окороков стал обладателем Гран-при I Регионального фестиваля-конкурса "ГАРМОНиЯ". Подведение итогов конкурса гармонистов состоялось во время гала-концерта в ДК "Нефтяник" 18 ноября.

Как рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" председатель конкурсной комиссии фестиваля, депутат Тюменской областной думы Виктор Рейн, самое ценное в этом творческом форуме – это реакция участников и зрителей.

"Я был на всех этапах фестиваля-конкурса и самое главное – реакция людей, которые говорили: слава богу, вы возвращаете гармошку в нашу жизнь. Когда гармонь возвращается в деревню – это дорогого стоит", - сказал он.

251 житель Тюменской области: профессионалы и любители в возрасте от 13 до 80 лет принимали участие в разных этапах конкурса гармонистов.

Член жюри конкурса, московский гармонист и преподаватель Российской академии им. Гнесиных Павел Уханов отметил мастерство и талант тюменских гармонистов: "В Тюменской области живут замечательные гармонисты, разнообразные, и поют, и пляшут. И сами пишут музыку. Мне понравилась инструментальная поэма о России тюменца-татарина. Замечательный фестиваль, я жду продолжения. И отрадно, что участвуют много детей, жду, когда они поступят ко мне в Российскую академию имени Гнесиных".

11 детей участвовали в конкурсном отборе, среди них были ученики из районных и городских школ искусств. Самый молодой гармонист - 13-летняя Вероника Токменина из Детской школы искусств Тюменского института культуры.

"Молодежь прониклась фестивалем. Гармонисты юного возраста участвовали и в категории любители, и в категории профессионалы – это ученики детских школ искусств. Были и те, кто занимается в сельских домах культуры, любительских творческих коллективах. Они также активно принимали участие в мастер-классах. Были зрителями концертных программ, которые проходили совместно с Павлом Ухановым и другими исполнителями", - поделилась директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

В финал конкурса вышли более 20 гармонистов. Первое место в номинации "Инструментальное исполнительство", младше 20 лет, в категории "Профессионалы" занял Андрей Осинцев из Омутинской ДШИ и Вероника Токменина - ДШИ ТГИК.

В номинации "Инструментальное исполнительство", младше 20 лет, "Любители" получил Егор Кошкин из ДК "Перспектива", Аромашевского района.

Среди поющих гармонистов-любителей старше 20 лет победителем признана Мавлида Хайруллина, ДНК "Строитель", Тюмень. В этой же номинации среди профессионалов диплом за первое место вручен Сергею Насекину из Ишимского района.

В инструментальном исполнительстве среди профессионалов старше 20 лет победителями стали Ислам Сафин, Центр татарской культуры, Тюмень и Игорь Катаргин, колледж искусств ТГИК. В этой же номинации и возрастной группе среди любителей первое место у Кисматуллы Файзулина из Центра культуры и досуга "Юность", с. Каскара, Тюменский район.

Всем победителям и призерам вручены брендированные гармони, специально закупленные на Тульской фабрике.

В заключительном концерте I Регионального фестиваля-конкурса "ГАРМОНиЯ" участвовали коллективы из Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, Югры и Ямала.

В 2023 году фестиваль "ГАРМОНиЯ" пройдет во всем Уральском федеральном округе.

Анжела Лебедева