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Андрей Пантелеев: туристический маршрут "От Кремля до Кремля" станет новой точкой роста

Общество, 10:45 19 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый туристический маршрут "От Кремля до Кремля", который свяжет Москву и Тобольск, станет новой точкой роста. Такое мнение на пресс-подходе, посвященном двустороннему сотрудничеству, высказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Недавно у нас прошло мероприятие "Музейные маршруты России", в рамках которого как раз прорабатывается еще один маршрут: от Кремля до Кремля. В него войдут кремли России. Здесь мы тесно связаны с Москвой. Для нас многое будет интересно с точки зрения продвижения Тобольского кремля в таком городе как Москва, где проживает более 12 миллионов человек. Это огромный интереснейший рынок", – поделился Андрей Пантелеев.

Ранее Тюменская область стала частью межрегионального проекта "Императорский маршрут". Он посвящен истории правления династии Романовых. Маршрут пользуется популярностью у туристов, благодаря этому проекту туристический поток в регион увеличился.

Напомним, соглашение о стратегическом партнерстве между Москвой и Тюменской областью было подписано в 2020 году. В его рамках на портале Russpass была создана страница региона, где показаны объекты показа и туристические продукты.

Инна Пахомова

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# Андрей Пантелеев , туризм , туристические объекты

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