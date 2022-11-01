В Тюмени с центральных магистралей вывезли более 7 тысяч кубометров снега за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 7 тыс. кубометров снега вывезли с центральных магистралей Тюмени за прошедшие сутки. В выходные дни уборка пройдет во внутриквартальных проездах и в частном секторе.

По информации городской администрации, активные работы по уборке снега проводятся в Антипино. В этом убедился заместитель главы города Тюмени Петр Вагин, который вместе с руководителями управ, подрядчиками провел объезда по жилым районам Ленинского и Восточного округов.

"Замечания были по качеству уборки прибордюрной зоны улично-дорожной сети на улицах 50 лет ВЛКСМ, Тульской, Энергетиков, Ростовцева, Монтажников. Подрядчикам необходимо усилить работы по очистке тротуаров от наледи. В районе Гилевской рощи, микрорайоне Тура в кратчайшие сроки нужно закончить работы и привести в порядок территории возле остановочных комплексов. Замечания были высказаны и по уборке дорог в жилом районе Букино", - рассказали в администрации Тюмени.

Специалисты управы и департамента дорожной инфраструктуры и транспорта в круглосуточном режиме активно взаимодействуют с жителями, обрабатывают обращения, поступающие как на портал "Тюмень – наш дом", так и через социальные сети, передают их подрядным организациям и управляющим компаниям в работу.

По словам подрядчиков, качественной уборке, в том числе во дворах многоквартирных домов, мешают брошенные припаркованные автомобили. На это участники объезда также обратили внимание.