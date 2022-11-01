42 пьяных водителя задержали инспекторы ДПС в Тюменской области

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

20 водителей в состоянии опьянения задержали в Тюменской области сотрудники ГИБДД 19 ноября, ещё 22 - в ночь на 20 ноября.

"38-летний тракторист "под коньяком" остановлен в селе Омутинском. Мужчина пояснил, что пил коньяк, потом поехал домой на тракторе Т40. Ещё один любитель коньяка задержан на 121-м километре автодороги Шадринск - Ялуторовск. Это 62-летний житель Исетского района на автомобиле Hyundai. Показания алкотестера 1,12 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, мужчина пояснил, что выпил 250 гр коньяку и поехал к друзьям в село Бархатово", - сообщает региональное управление ГИБДД.

Инспекторы продолжат мероприятия по противодействию пьяному вождению.